Copa Federación 2026: buen arranque para los representantes liguistas en la primera fecha

Este domingo se disputó la 1° fecha de la Copa Federación 2026, con acción para los equipos representantes de las ligas de la región y resultados que dejaron un balance positivo en el inicio del certamen provincial.

(Foto: Independiente de Ataliva)

En la Zona 6, Independiente de Ataliva comenzó con el pie derecho al imponerse por 3 a 1 frente a Juventud Unida de Humboldt, mientras que Quilmes no pudo en su visita y cayó 2 a 0 ante D.F. Sarmiento.

Por su parte, en la Zona 7, La Hidráulica rescató un empate 2 a 2 ante La Emilia FC en un encuentro muy disputado, mientras que Atlético María Juana logró un valioso triunfo como local al vencer 2 a 1 a Juventud Guadalupe de San Jorge, sumando tres puntos importantes en el inicio de la competencia.

Resultados – 1° fecha

Zona 6

– Independiente de Ataliva 3 – Juventud Unida de Humboldt 1

– D.F. Sarmiento 2 – Quilmes 0

Zona 7

– La Emilia FC 2 – La Hidráulica 2

– Atlético María Juana 2 – Juventud Guadalupe (SJ) 1

Lo que viene

La 2° fecha de la Copa Federación 2026 se disputará con el siguiente cronograma:

Zona 6

– Juventud Unida de Humboldt vs. D.F. Sarmiento

– Quilmes vs. Independiente de Ataliva

Zona 7

– La Hidráulica vs. Atlético María Juana

– Juventud Guadalupe (SJ) vs. La Emilia FC

De esta manera, la Copa Federación comenzó a tomar ritmo y ya empieza a perfilar a los equipos que buscarán ser protagonistas en esta nueva edición del torneo.