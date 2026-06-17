La Liga Rafaelina confirmó la programación de divisiones superiores para el próximo fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a una nueva fecha de las divisiones superiores, con actividad que comenzará el miércoles y se extenderá hasta el viernes en distintos escenarios de la región.

La programación se iniciará el miércoles 17 de junio con el encuentro entre 9 de Julio y Deportivo Tacural, desde las 20 horas en Reserva y a las 21:30 en Primera División.

La acción continuará el jueves 18 de junio con una intensa jornada que tendrá los siguientes compromisos: Peñarol vs. Deportivo Libertad, Deportivo Aldao vs. Atlético de Rafaela, FC Estado vs. Brown de San Vicente y Quilmes vs. Independiente de Ataliva.

Por su parte, el viernes 19 de junio se disputarán los restantes encuentros de la fecha. Entre ellos se destaca la presentación de Atlético María Juana, que recibirá a Sportivo Libertad de Estación Clucellas desde las 20 horas en Reserva y las 21:30 horas en Primera División. Además jugarán Sportivo Roca vs. Ben Hur, Atlético Unión de Sunchales vs. Argentino de Vila y Sportivo Norte vs. Deportivo Josefina.

Copa Santa Fe: comienzan los cruces de la tercera etapa

Además de la actividad liguista, varios equipos de la región afrontarán compromisos por la Copa Santa Fe Masculina, que pondrá en marcha los partidos de ida de la tercera etapa.

El sábado 20 de junio, desde las 20 horas, Domingo Faustino Sarmiento será local ante 9 de Julio de Rafaela. En tanto, el domingo 21 se jugarán los restantes encuentros: Sanjustino vs. Brown de San Vicente a las 16 horas y Sportivo Suardi vs. Atlético de Rafaela desde las 17 horas.

También habrá actividad en el fútbol femenino

La competencia de Primera División Femenina Tres Ligas tendrá una nueva jornada el domingo 21 de junio en la cancha de El Expreso de El Trébol.

La programación comenzará a las 11 horas con Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio, continuará a las 12:30 con Ferro Dho vs. Atlético San Jorge y finalizará a las 14 horas con El Expreso de El Trébol vs. Unión de Sastre.

De esta manera, el fútbol regional tendrá un fin de semana cargado de actividad, con partidos decisivos tanto en la Liga Rafaelina como en la Copa Santa Fe y el torneo femenino.