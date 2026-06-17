YPF y Tesla avanzan en un acuerdo histórico para impulsar la movilidad eléctrica en Argentina

La empresa argentina YPF y la compañía estadounidense Tesla firmaron una carta de intención para desarrollar de manera conjunta una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos e infraestructura de almacenamiento de energía en el país. El acuerdo fue rubricado en Texas, Estados Unidos, durante una visita realizada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a la Gigafactory de la empresa fundada por Elon Musk.

El encuentro permitió a la delegación argentina conocer de cerca los procesos de innovación, movilidad sustentable y desarrollo energético que caracterizan a Tesla, una de las compañías líderes a nivel mundial en tecnología aplicada al transporte eléctrico y al almacenamiento de energía.

Según informaron ambas partes, el objetivo es combinar la experiencia tecnológica de Tesla con la amplia infraestructura que posee YPF en Argentina. La petrolera estatal cuenta con más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional, una red que podría convertirse en la base para el despliegue masivo de puntos de carga rápida para vehículos eléctricos.

Horacio Marín destacó que “el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”, y señaló que la visita permitió explorar oportunidades concretas de colaboración con una de las empresas más influyentes del sector energético y automotriz mundial.

Un paso clave hacia la transición energética

Uno de los principales ejes del acuerdo será el desarrollo de estaciones de carga de alta velocidad que permitan reducir significativamente los tiempos de recarga de los vehículos eléctricos. Actualmente, YPF ya cuenta con su red “YPF Punto Eléctrico”, integrada por cerca de 40 cargadores ubicados en corredores estratégicos que conectan Buenos Aires con Rosario, Córdoba y distintos destinos de la Costa Atlántica.

La incorporación de tecnología desarrollada por Tesla podría acelerar el crecimiento de esta infraestructura y facilitar la expansión del mercado de vehículos eléctricos en Argentina, un segmento que viene registrando un importante crecimiento durante los últimos años.

El rol estratégico del almacenamiento de energía

Además de las estaciones de carga, el proyecto contempla el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético a gran escala. Estas tecnologías permitirían almacenar electricidad en baterías industriales para abastecer la demanda de los cargadores rápidos sin generar sobrecargas en la red eléctrica tradicional.

Los especialistas consideran que este aspecto será fundamental para garantizar la eficiencia del sistema y abrir nuevas oportunidades de negocio vinculadas a las energías renovables y la gestión inteligente de la energía.

Una alianza con proyección de futuro

El acercamiento entre YPF y Tesla representa uno de los acuerdos más relevantes de los últimos años en materia de innovación energética para Argentina. Si las conversaciones avanzan y los proyectos se concretan, el país podría dar un importante paso hacia la modernización de su infraestructura energética y la expansión de la movilidad eléctrica, incorporando tecnología de última generación y fortaleciendo su proceso de transición hacia modelos más sustentables.