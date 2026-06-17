Desde Egipto, una familia argentina compartió la emoción de vivir el debut mundialista de la Selección

La pasión por la Selección Argentina no conoce fronteras. En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sarita Mendoza, quien actualmente reside en El Cairo, Egipto, y compartió cómo vivió junto a su familia el debut de la albiceleste en el Mundial 2026.

A miles de kilómetros de la Argentina, la emoción fue la misma. Con camisetas, banderas y toda la expectativa que genera cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la familia siguió atentamente el encuentro y celebró el triunfo que marcó el inicio del camino mundialista para la Selección.

Durante la charla, Mendoza contó algunas de las particularidades de vivir un Mundial desde una cultura tan diferente como la egipcia, donde el fútbol también despierta pasiones, aunque de una manera distinta a la que se vive en nuestro país. Sin embargo, aseguró que cada partido de Argentina se transforma en una oportunidad para sentirse más cerca de sus raíces y compartir la identidad argentina con amigos y conocidos.

La historia refleja una realidad que se repite en todo el mundo: millones de argentinos repartidos en distintos continentes que, durante el Mundial, vuelven a encontrarse detrás de una misma camiseta, unidos por la ilusión de ver a la Selección alcanzar nuevas conquistas y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol.