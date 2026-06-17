Atlético María Juana ya conoce a su rival para las semifinales del Apertura de ACBOS

Quedó definido el cuadro de semifinales del Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS), y Atlético María Juana afrontará una exigente serie ante uno de los candidatos al título.

El conjunto auriazul, que finalizó en la tercera posición de la fase regular, se medirá frente a Atlético San Jorge, segundo clasificado del certamen. La serie se disputará al mejor de tres partidos y comenzará el próximo sábado 20 de junio a las 20 horas en el estadio del conjunto sanjorgense.

La otra llave de semifinales tendrá como protagonistas a Atlético Sastre, líder de la etapa regular, y Americano de Carlos Pellegrini, que culminó en el cuarto lugar. El primer encuentro se jugará el miércoles 17 de junio desde las 21:30 horas.

Una campaña que invita a ilusionarse

Atlético María Juana volvió a ser uno de los grandes protagonistas del básquet regional. A lo largo de la fase regular mostró regularidad, carácter y un rendimiento colectivo que le permitió finalizar entre los tres mejores equipos del torneo.

Además de la destacada tercera ubicación, el equipo cerró la primera etapa con una diferencia positiva de 152 puntos, un dato que refleja la consistencia demostrada durante toda la competencia y el crecimiento sostenido del plantel.

Ahora llegará el momento decisivo de la temporada. Frente a un rival de jerarquía como Atlético San Jorge, el conjunto mariajuanense intentará dar un nuevo paso y meterse en la gran final del Apertura. La ilusión está en marcha y Atlético María Juana volverá a representar a la localidad entre los mejores equipos del Oeste Santafesino en busca de un nuevo sueño deportivo.