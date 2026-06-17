La Escuela N° 398 presentó su Feria de Ciencias 2026 y compartió proyectos con la comunidad

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la docente Leticia Lemos, de la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento”, quien realizó un balance de la Feria de Ciencias 2026 desarrollada por los alumnos de 7° grado y que contó con la participación de familias, vecinos y miembros de la comunidad educativa.

La actividad se llevó a cabo en el patio de la institución, donde los estudiantes expusieron los proyectos en los que trabajaron durante los últimos meses, compartiendo sus investigaciones, experiencias y aprendizajes con todos los asistentes.

Durante la entrevista, Lemos destacó el compromiso y entusiasmo demostrado por los alumnos a lo largo del proceso de elaboración de los trabajos, remarcando que estas propuestas permiten desarrollar capacidades de observación, investigación, creatividad y trabajo en equipo. Además, señaló que la feria brindó a los estudiantes la oportunidad de convertirse en protagonistas de sus propios aprendizajes y de comunicar sus experiencias a la comunidad.

La iniciativa formó parte de la propuesta provincial Ciencias 2026, impulsada por el Ministerio de Educación de Santa Fe dentro de la Red de Comunidades de Aprendizaje, un marco que promueve el trabajo interdisciplinario, la formación docente y la construcción colectiva del conocimiento.

Asimismo, los proyectos presentados estuvieron vinculados al enfoque STEAM, que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, favoreciendo el desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas y creativas fundamentales para los desafíos actuales.

La feria institucional constituyó la primera instancia de participación dentro de un recorrido que puede continuar en etapas regionales, provinciales y nacionales, permitiendo que los trabajos más destacados representen a la institución en futuras exposiciones.

Desde la Escuela N° 398 valoraron el acompañamiento de las familias y de toda la comunidad, que se acercó para conocer los proyectos y respaldar el esfuerzo realizado por los estudiantes. La jornada se vivió como un verdadero espacio de aprendizaje, descubrimiento y encuentro, reflejando el espíritu de una educación basada en la curiosidad, la investigación y el trabajo colaborativo.