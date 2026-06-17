Ferrato Hogar celebró 60 años de trayectoria junto a la comunidad de María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Juanjo Ferrato, integrante de Ferrato Hogar, luego de la celebración realizada ayer por los 60 años de vida comercial de una de las empresas familiares más emblemáticas de la localidad.

Durante la entrevista, Ferrato repasó la historia de un emprendimiento que comenzó hace seis décadas y que, con el paso de los años, logró consolidarse como un referente en la venta de electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar. A través del esfuerzo familiar, el compromiso con los clientes y la adaptación permanente a los cambios del mercado, la firma ha logrado mantenerse vigente y acompañar a varias generaciones de mariajuanenses.

Ferrato Hogar se caracteriza por ser una empresa local de fuerte arraigo comunitario, que ha crecido junto al desarrollo de María Juana. Actualmente, además de su tradicional local dedicado al hogar, cuenta con la sucursal Ferrato Agro, ampliando sus servicios y fortaleciendo su presencia en distintos sectores de la economía local.

Juanjo destacó que alcanzar los 60 años representa un motivo de orgullo y una oportunidad para agradecer a clientes, empleados, proveedores y a toda la comunidad que ha acompañado a la empresa a lo largo de su historia. También recordó los desafíos enfrentados por distintas generaciones de la familia para sostener y hacer crecer el negocio.

La celebración realizada ayer reunió a familiares, colaboradores y amigos, quienes compartieron un momento especial para conmemorar este importante aniversario. Seis décadas después de sus comienzos, Ferrato Hogar continúa apostando al crecimiento, manteniendo los valores de cercanía, confianza y atención personalizada que lo han convertido en un comercio de referencia para María Juana y la región.