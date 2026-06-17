Suplementos bajo la lupa científica: qué son, para qué sirven y qué dice la evidencia

En los últimos años, distintos suplementos naturales han ganado popularidad por sus posibles beneficios sobre el estrés, el rendimiento cognitivo, el sueño, la inflamación y el bienestar general. Sin embargo, no todos cuentan con el mismo nivel de respaldo científico. A continuación, repasamos qué son la ashwagandha, la melena de león, el reishi, el GABA y la cúrcuma potenciada, cuáles son sus principales usos y qué indica la investigación actual.

Ashwagandha: la planta adaptógena que ayuda a combatir el estrés

La ashwagandha (Withania somnifera) es una planta utilizada desde hace siglos en la medicina ayurvédica. Se la conoce como un “adaptógeno”, es decir, una sustancia que podría ayudar al organismo a adaptarse mejor a situaciones de estrés físico y mental.

Diversos estudios clínicos han encontrado que los extractos de ashwagandha pueden reducir los niveles de cortisol (la principal hormona del estrés), disminuir síntomas de ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Los mejores resultados se observaron generalmente con dosis de entre 500 y 600 mg diarios.

¿Para qué sirve?

Reducir estrés y ansiedad.

Mejorar la calidad del sueño.

Favorecer la recuperación física.

Contribuir al bienestar emocional.

Apoyar el rendimiento deportivo en algunos casos.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) consideran que existe evidencia prometedora para el manejo del estrés y la ansiedad, aunque aún se necesitan estudios más amplios y de largo plazo.

Melena de león: el hongo de la memoria y la salud cerebral

La melena de león (Hericium erinaceus) es un hongo medicinal conocido por su potencial efecto sobre el sistema nervioso. Sus compuestos bioactivos, llamados hericenonas y erinacinas, han despertado interés científico porque podrían estimular factores relacionados con el crecimiento y mantenimiento de las neuronas.

Algunos estudios en humanos sugieren mejoras en funciones cognitivas como memoria, concentración y velocidad de procesamiento mental, especialmente en adultos mayores. Sin embargo, los investigadores coinciden en que aún se requieren estudios más grandes para confirmar estos beneficios.

¿Para qué sirve?

Favorecer la memoria y la concentración.

Apoyar la salud cerebral.

Contribuir a la neuroplasticidad.

Ayudar en la gestión del estrés y el estado de ánimo.

La evidencia actual es considerada moderada y prometedora, pero todavía insuficiente para afirmar efectos contundentes en toda la población.

Reishi: el “hongo de la inmortalidad”

El reishi (Ganoderma lucidum) es uno de los hongos medicinales más estudiados del mundo. Utilizado tradicionalmente en Asia durante más de dos mil años, contiene polisacáridos y triterpenos que podrían influir positivamente sobre el sistema inmunológico.

Las investigaciones muestran que puede modular la actividad de ciertas células inmunes y ejercer efectos antioxidantes y antiinflamatorios. También se estudia su posible papel como complemento en tratamientos oncológicos y en la reducción de la fatiga.

¿Para qué sirve?

Apoyar el sistema inmunológico.

Combatir el estrés oxidativo.

Ayudar a controlar procesos inflamatorios.

Contribuir al bienestar general y la vitalidad.

Favorecer la recuperación física.

Aunque los resultados son alentadores, los especialistas advierten que gran parte de la evidencia aún requiere confirmación mediante ensayos clínicos más robustos.

GABA: el neurotransmisor de la calma

El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su función es disminuir la actividad neuronal excesiva, ayudando a generar sensaciones de relajación y tranquilidad.

Por este motivo, los suplementos de GABA suelen comercializarse para mejorar el sueño y reducir el estrés. Sin embargo, la evidencia científica es más limitada que en otros suplementos. Algunas investigaciones muestran beneficios modestos sobre la relajación y la calidad del sueño, mientras que otras encuentran efectos reducidos.

¿Para qué sirve?

Favorecer la relajación.

Disminuir la sensación de estrés.

Ayudar a conciliar el sueño.

Contribuir a un mejor descanso nocturno.

Los expertos coinciden en que los resultados son prometedores, pero todavía insuficientes para realizar recomendaciones firmes sobre su eficacia.

Cúrcuma potenciada: un poderoso antiinflamatorio natural

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con importantes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El principal problema es que la curcumina se absorbe poco en el organismo.

Por eso surgieron las llamadas “cúrcumas potenciadas”, que incorporan piperina (extracto de pimienta negra) u otras tecnologías para mejorar significativamente su biodisponibilidad. Algunas investigaciones indican que la piperina puede aumentar la absorción de la curcumina hasta 20 veces.

La evidencia científica muestra que la curcumina puede ayudar a reducir marcadores inflamatorios, aliviar dolores articulares y contribuir a la salud cardiovascular y metabólica.

¿Para qué sirve?

Reducir la inflamación crónica.

Aliviar molestias articulares.

Aportar protección antioxidante.

Favorecer la salud cardiovascular.

Apoyar el bienestar metabólico.

La curcumina es actualmente uno de los compuestos naturales con mayor respaldo científico dentro del campo de los suplementos nutricionales.

Una mirada equilibrada

Los especialistas destacan que estos suplementos pueden ser herramientas complementarias para la salud, pero no reemplazan tratamientos médicos, una alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el descanso adecuado ni los controles de salud periódicos.

Además, cada organismo responde de manera diferente y algunos suplementos pueden interactuar con medicamentos o presentar contraindicaciones específicas. Por ello, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos a la rutina diaria.





Fuentes de investigación