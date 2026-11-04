Daniela Trosero y Etelvina Aquino destacaron la importancia del deporte en la infancia y la adolescencia

Daniela Trosero y Etelvina Aquino visitaron los estudios para compartir sus experiencias en el trabajo con niños y niñas que comienzan a practicar básquet y vóley desde edades muy tempranas.

Durante la charla, ambas profesoras resaltaron la importancia de que los más pequeños incorporen la actividad física desde la infancia, no solo por los beneficios para la salud, sino también por las oportunidades de aprendizaje, socialización y formación que brinda el deporte.

A partir de sus experiencias en las disciplinas, contaron cómo es acompañar a los chicos y chicas en sus primeros pasos, en una etapa en la que comienzan a desarrollar habilidades motrices, aprender las reglas del juego y compartir actividades con sus compañeros.

La preocupación por el abandono deportivo

Otro de los temas abordados fue la preocupación por el abandono de la práctica deportiva durante la adolescencia. Las profesoras señalaron que muchos jóvenes dejan de asistir a los clubes en una etapa de la vida en la que consideran fundamental sostener esos espacios de encuentro y pertenencia.

En ese sentido, remarcaron el valor de los clubes como ámbitos que van más allá de la actividad física, donde los adolescentes pueden compartir tiempo con sus pares, fortalecer vínculos y encontrar acompañamiento.

La entrevista permitió reflexionar sobre la necesidad de seguir promoviendo el deporte desde edades tempranas y generar propuestas que motiven a los jóvenes a continuar vinculados con las disciplinas y las instituciones deportivas.

El desafío, coincidieron, es que los niños y niñas encuentren en el deporte una actividad que disfruten y que los acompañe a lo largo de su crecimiento.