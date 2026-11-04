Magalí Robbone compartió su experiencia en la gira del Coro Emigranti por España

En la mañana de Radio María Juana, charlamos con Magalí Robbone, recién llegada de la gira que realizó junto al Coro Emigranti por España, una experiencia de más de 20 días que combinó música, turismo, cultura y encuentros.

Durante la entrevista, Magalí contó cómo se desarrolló este recorrido por tierras españolas, compartiendo anécdotas, vivencias y momentos especiales de un viaje que permitió al grupo llevar su música a nuevos escenarios y conocer diferentes lugares y tradiciones.

La gira también representó una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los integrantes del coro, compartir experiencias culturales y disfrutar de cada destino, en un recorrido que trascendió lo estrictamente musical.

Con el recuerdo todavía fresco de esta experiencia, Magalí visitó nuestros estudios para contar cómo fueron esos más de 20 días de viaje, las actividades realizadas y todo lo que significó formar parte de esta nueva aventura internacional del Coro Emigranti.