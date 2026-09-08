Crisálida propone un taller de maquillaje para aprender, compartir y descubrir nuevas técnicas

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En la mañana de la radio charlamos con Paola Zavattero sobre una nueva propuesta que invita a aprender y disfrutar del mundo del maquillaje en Crisálida.

Durante la entrevista, Paola brindó detalles sobre el taller de maquillaje, una iniciativa pensada como un espacio de aprendizaje y encuentro, donde las participantes podrán incorporar herramientas y técnicas para mejorar sus conocimientos y descubrir nuevas posibilidades a la hora de maquillarse.

El taller propone acercarse al maquillaje desde un lugar práctico y accesible, trabajando sobre diferentes aspectos que permiten lograr mejores resultados y aprovechar los productos que cada persona tiene en casa.

Además del aprendizaje, la actividad busca generar un momento para compartir, intercambiar experiencias y disfrutar de una propuesta diferente.

Desde Crisálida invitan a quienes estén interesadas en el mundo del maquillaje a sumarse a esta experiencia y aprovechar la oportunidad de aprender junto a Paola Zavattero, quien estará a cargo de la actividad.

Una propuesta que combina aprendizaje, creatividad y bienestar, porque maquillarse también puede ser una forma de expresarse, sentirse bien y dedicar un momento para una misma.

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