Las momias del desierto de Atacama: un misterio que la ciencia logró explicar

El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es uno de los lugares más áridos del planeta y también uno de los escenarios arqueológicos más sorprendentes de Sudamérica. Entre sus arenas y antiguos asentamientos fueron encontrados restos humanos que durante años despertaron preguntas, teorías y hasta especulaciones sobre posibles seres de origen extraterrestre.

Pero la verdadera historia detrás de estas momias es todavía más fascinante.

Hace miles de años, en la zona de Arica y Parinacota, habitó la cultura Chinchorro, una sociedad de pescadores, cazadores y recolectores que desarrolló sofisticadas técnicas de momificación artificial. Algunas de estas momias tienen aproximadamente 7.000 años de antigüedad, varios milenios antes de las famosas momias del antiguo Egipto.

Los Chinchorro llegaron a realizar verdaderos trabajos de reconstrucción de los cuerpos. En determinados casos retiraban órganos y tejidos, intervenían los huesos y luego reconstruían el cadáver utilizando arcilla, fibras vegetales, pieles y pigmentos. Algunas momias fueron pintadas de negro y otras de rojo, dando origen a las conocidas como “momias negras” y “momias rojas”.

Un dato especialmente llamativo es que esta práctica no estaba reservada únicamente para personas de una determinada posición social. Entre los restos encontrados aparecen hombres, mujeres y niños, lo que demuestra que la momificación tenía un profundo significado dentro de la vida espiritual y cultural de esta comunidad.

El ambiente también jugó un papel fundamental. La extrema aridez del desierto de Atacama permitió conservar restos humanos durante miles de años, convirtiendo a la región en un verdadero archivo natural de la historia de sus antiguos habitantes.

¿Y las supuestas momias extraterrestres?

La historia tomó un rumbo mucho más polémico cuando apareció una pequeña figura momificada conocida como “Ata”, encontrada en 2003 cerca de La Noria.

Su diminuto tamaño, su cráneo alargado y algunas características poco habituales hicieron que rápidamente surgieran teorías que aseguraban que podía tratarse de un extraterrestre. La historia llegó incluso a documentales y programas dedicados al fenómeno OVNI.

Sin embargo, los análisis científicos apuntaron en otra dirección: se trataba de restos humanos.

Otros restos presentados públicamente como posibles “momias extraterrestres” también fueron estudiados por especialistas y terminaron siendo identificados como humanos, con características anatómicas o malformaciones que podían explicar su aspecto inusual.

Hasta el momento, no existe evidencia científica que demuestre que alguna de estas momias corresponda a un ser extraterrestre.

La verdadera sorpresa está en otro lugar: hace unos 7.000 años, mucho antes de las grandes civilizaciones que solemos asociar con la momificación, una comunidad que habitaba el extremo norte de Chile ya había desarrollado técnicas extraordinariamente complejas para preservar a sus muertos.

Las momias del Atacama, entonces, no necesitan extraterrestres para resultar sorprendentes. Su verdadera historia habla de una de las culturas más antiguas y fascinantes de América y de una relación con la muerte que todavía hoy continúa siendo estudiada por los arqueólogos.