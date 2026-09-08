Agrocine 2.0: una función solidaria que une cine, comunidad y solidaridad

En la mañana de la radio dialogamos con César Oitana, vicedirector de la Escuela Agrotécnica N° 380 de María Juana, quien contó detalles de una nueva propuesta de “Agrocine”, una iniciativa que en esta oportunidad tendrá además un fuerte sentido solidario.

La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, desde las 19 horas, en la Sociedad Italiana de María Juana, y tendrá como protagonista a la película “Intercambiados” (Swapped), una historia que aborda valores como la amistad, el valor y el descubrimiento de quiénes somos realmente.

La propuesta es organizada por los estudiantes de 5° año de la Escuela Agrotécnica N° 380, en colaboración con la Sociedad Italiana, y busca generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Pero esta edición de Agrocine tendrá un objetivo muy especial: acompañar a Lucho, un compañero que atraviesa una situación crítica. Por eso, la entrada será mediante la donación de un alimento no perecedero, un comestible o ropa.

Además, durante la jornada se ofrecerán gaseosas y pororó, y lo recaudado será destinado también a beneficio de esta causa solidaria.

Desde la institución destacaron la importancia de que los estudiantes puedan involucrarse en este tipo de iniciativas, donde además de compartir una actividad cultural y recreativa, tienen la posibilidad de ayudar a un compañero y fortalecer los lazos de la comunidad.

🎬 Agrocine 2.0 propone así mucho más que una película: una tarde-noche para encontrarse, compartir y, fundamentalmente, sumar solidaridad, comunidad y esperanza.