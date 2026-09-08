La Peña Automovilística de María Juana sumó un nuevo tractor para fortalecer el trabajo en el Autódromo Atilio Serre

La Peña Automovilística de María Juana anunció una nueva adquisición institucional que permitirá continuar fortaleciendo las tareas de mantenimiento y funcionamiento del Autódromo Atilio Serre.

Se trata de un tractor Chery de 70 HP, 4×4, con cabina y 0 kilómetro, una nueva herramienta que se incorpora al patrimonio de la institución y que estará destinada a acompañar los trabajos que se realizan en el predio.

Desde la Peña destacaron que esta adquisición representa crecimiento, responsabilidad y compromiso, no sólo con la institución sino también con toda la comunidad de María Juana, que cuenta con el autódromo como uno de sus espacios vinculados al deporte motor.

La incorporación de maquinaria propia permitirá disponer de mayores recursos para las diferentes tareas que requiere el mantenimiento del predio, contribuyendo a conservar y mejorar sus instalaciones.

“Seguimos trabajando para seguir creciendo”, expresaron desde la institución al presentar esta nueva adquisición.

De esta manera, la Peña Automovilística de María Juana continúa apostando al crecimiento del Autódromo Atilio Serre, sumando herramientas y recursos que permitan seguir fortaleciendo uno de los espacios deportivos y automovilísticos de la localidad.