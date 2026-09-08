Eustolia se prepara para una nueva edición de la tradicional Cena de la Familia

EntrevistasLo ÚltimoRegionales

En la mañana de la radio charlamos con Rita de Mainardi sobre una de las propuestas más esperadas por la comunidad de Eustolia: la tradicional Cena de la Familia de la Capilla Nuestra Señora de Itatí, que este año llegará a su 33ª edición.

El encuentro será el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el SUM Comunal de Eustolia, y promete una noche para disfrutar de una buena mesa, música, sorteos y, sobre todo, compartir en familia y con amigos.

La propuesta contará con la animación musical de Grupo Gigante, que será protagonista de una noche pensada para disfrutar y celebrar el encuentro comunitario.

El menú comenzará con una entrada que incluirá mayonesa de ave, fiambres caseros, pionono y lenguas con distintas salsas. Como plato principal se servirá carne de ternera a la parrilla, acompañada por ensaladas variadas y pickles.

Para el cierre llegará el postre, con copa helada con frutas, café y torta.

Desde la organización recuerdan que las bebidas no están incluidas en el valor de la tarjeta y que cada asistente deberá llevar vajilla completa.

Los precios establecidos para esta edición son de $38.000 para mayores, $22.000 para menores y $15.000 para infantiles.

Las reservas pueden realizarse comunicándose a los teléfonos 3406 402204, 649679 o 520932.

La celebración es organizada por la Capilla Nuestra Señora de Itatí y cuenta con el auspicio de la Comuna de Eustolia.

Una vez más, la Cena de la Familia se presenta como una oportunidad para encontrarse, compartir una gran mesa y disfrutar de una noche especial junto a toda la comunidad de Eustolia.

Te puede interesar

  • DÍA DE LA FAMILIA

    Residentes y profesionales del Hogar de Ancianos de María Juana visitaron los estudios de la radio para compartir con la audiencia actividades relacionadas con el…

  • LA FAMILIA DE UKELELES

    Estrenamos nueva sección! "Desde el pie", donde Lucho Milocco nos presenta bandas de renombre y que están surgiendo. Este miércoles fue el turno de "La…

  • LLEGA LA CLÁSICA CENA DE LA FAMILIA

    Charlamos con Rita de Mainardi quien habló sobre como viene la organización de la "Cena de la Familia" en Colonia Eustolia del próximo sábado, (ya…

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…

  • Nueva edición de la Tradicional Cena y Baile de la Familia en Eustolia

    Rita de Mainardi, una de las organizadoras de la clásica Cena y Baile de la Familia El próximo sábado 7 de septiembre a las 21:30…