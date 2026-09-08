Eustolia se prepara para una nueva edición de la tradicional Cena de la Familia

En la mañana de la radio charlamos con Rita de Mainardi sobre una de las propuestas más esperadas por la comunidad de Eustolia: la tradicional Cena de la Familia de la Capilla Nuestra Señora de Itatí, que este año llegará a su 33ª edición.

El encuentro será el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el SUM Comunal de Eustolia, y promete una noche para disfrutar de una buena mesa, música, sorteos y, sobre todo, compartir en familia y con amigos.

La propuesta contará con la animación musical de Grupo Gigante, que será protagonista de una noche pensada para disfrutar y celebrar el encuentro comunitario.

El menú comenzará con una entrada que incluirá mayonesa de ave, fiambres caseros, pionono y lenguas con distintas salsas. Como plato principal se servirá carne de ternera a la parrilla, acompañada por ensaladas variadas y pickles.

Para el cierre llegará el postre, con copa helada con frutas, café y torta.

Desde la organización recuerdan que las bebidas no están incluidas en el valor de la tarjeta y que cada asistente deberá llevar vajilla completa.

Los precios establecidos para esta edición son de $38.000 para mayores, $22.000 para menores y $15.000 para infantiles.

Las reservas pueden realizarse comunicándose a los teléfonos 3406 402204, 649679 o 520932.

La celebración es organizada por la Capilla Nuestra Señora de Itatí y cuenta con el auspicio de la Comuna de Eustolia.

Una vez más, la Cena de la Familia se presenta como una oportunidad para encontrarse, compartir una gran mesa y disfrutar de una noche especial junto a toda la comunidad de Eustolia.