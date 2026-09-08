La Juana Peña vuelve a María Juana con una noche de música, folklore y baile

El próximo sábado 12 de septiembre, María Juana volverá a vivir una noche especial con una nueva edición de “La Juana Peña”, el encuentro que propone disfrutar de la música, el folklore y el baile en un ambiente pensado para compartir entre amigos y en familia.

Pol Mun será el artista principal de esta edición y adelantó detalles de lo que será su presentación en la Sociedad Italiana de María Juana, desde las 21 horas.

Pol Mun llegará por primera vez a la zona para brindar el show central de la noche, acompañado por una programación que reunirá a artistas y agrupaciones de diferentes localidades de la región.

La jornada comenzará con la participación del Ballet del Liceo Municipal Olindo Strada de Sastre y el Ballet Comunal Raíces de Mi Tierra, sumándose luego las presentaciones de Santino Moyano y Santiago Bonancea y Guille Benítez.

La propuesta busca darle una identidad propia a la peña, generando un espacio donde el público no sea solamente espectador, sino que también pueda cantar, bailar y disfrutar de la música en vivo durante toda la noche.

Además, habrá servicio de buffet para acompañar la jornada y las entradas anticipadas son limitadas.

Quienes quieran asegurarse su lugar pueden conseguir las anticipadas en Kema Deportes, en María Juana; con Julián Acuña, en Sastre; y con Diego Vivas, en San Jorge. Para otras localidades, también pueden comunicarse con Guillermo Benítez.

“La Juana Peña” es organizada por Sociedad Italiana y Juana Producciones, con la intención de consolidar una propuesta diferente dentro de la agenda cultural de María Juana y la región.

📅 Sábado 12 de septiembre

🕘 21 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

Una noche con folklore, música en vivo, danza y mucho baile, que tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Pol Mun, en su primera presentación en la zona.