Cristina Bertone visitó la radio y presentó la nueva comisión de Sociedad Italiana

En la mañana de la radio recibimos la visita de María Cristina Bertone, quien compartió detalles sobre la nueva etapa institucional de la Sociedad Italiana de María Juana, tras la reciente asamblea que definió a la comisión directiva para el período 2026-2028.

Bertone continuará al frente de la institución como presidenta, acompañada por Osvaldo Ferrato. La secretaría estará a cargo de Leonardo Lobos, mientras que la tesorería será responsabilidad de Norberto Bertoni.

En cuanto a la conformación general, los vocales titulares serán Sofía Protti y Pablo Vidal, mientras que como vocales suplentes fueron designados Nanci Casenove y Jorge Silveyra de Ávila. La sindicatura estará representada por Agustín Curia y Agustín Dalmasso.

Durante la entrevista, la presidenta destacó los proyectos a futuro y las iniciativas que ya se encuentran en marcha, poniendo en valor el rol de la institución como un pilar cultural en la localidad. En ese sentido, remarcó la importancia de seguir impulsando cursos, capacitaciones y propuestas abiertas a la comunidad, además de continuar fortaleciendo espacios para eventos, cine y actividades culturales.

Desde la entidad señalaron que esta nueva comisión asume con el compromiso de seguir consolidando el rol social, cultural e institucional de la Sociedad Italiana, promoviendo iniciativas que acerquen a los vecinos y mantengan vivas las tradiciones italianas en María Juana.