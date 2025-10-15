Cuando la comunidad se une, el planeta florece: ejemplos inspiradores desde los Andes hasta Nepal

En distintas partes del mundo, comunidades locales están demostrando que la acción colectiva puede transformar el medio ambiente y revertir años de degradación. Dos experiencias recientes —una en Nepal y otra en Perú— reflejan cómo el compromiso de la gente y el respeto por la naturaleza pueden generar cambios duraderos.

En Nepal, vecinos de la provincia de Gandaki lograron reforestar más de 130 mil árboles nativos en 76 hectáreas de tierras públicas, recuperando zonas que antes estaban áridas y devolviendo vida al ecosistema. Lo más destacable es que el proyecto se basó en el conocimiento ancestral y local de las comunidades, demostrando que la sabiduría tradicional puede ser una aliada clave para enfrentar los desafíos ambientales del presente.

A miles de kilómetros, en los Andes peruanos, la iniciativa Acción Andina consiguió plantar 150 mil árboles nativos en un solo día, gracias al trabajo conjunto de comunidades indígenas, organizaciones sociales y autoridades locales. Más allá de los números, lo que se destaca es el espíritu colaborativo y la conciencia ambiental que impulsa a proteger las fuentes de agua, evitar la erosión y recuperar bosques que sostienen la vida de miles de personas.

Ambas historias reafirman una misma verdad: cada acción cuenta. Cuando la comunidad se organiza, el cambio se vuelve posible. Restaurar el ambiente no depende solo de grandes proyectos o políticas globales, sino también de personas comprometidas que, con esfuerzo y amor por la tierra, siembran futuro hoja a hoja, árbol a árbol.