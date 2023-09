Cuestión de fe: el testimonio de una mujer que dice haber sido curada por Leda Bergonzi

Leda Bergonzi, es una mujer a la que le atribuyen poderes sanadores y se convirtió en un fenómeno espiritual en la ciudad de Rosario ya quecada semana la convocatoria es cada vez mayor.

Cada semana llegan a la ciudad “Cuna de la Bandera” personas de distintos puntos del país y de países limítrofes y a medida que pasan los días van trascendiendo de apoco testimonios de personas que dicen ser testigos de los dotes de la religiosa referente de “Soplo de Dios Viviente”.

Uno de los testimonios que se dio a conocer es el de una mujer que se identificó como Margarita y asegura que fue protagonistas de dos “milagros”.

Margarita, contó que tuvo experiencias sanadoras y si bien no dio mayores precisiones, dio algunos detalles como por ejemplo reveló: “había salido una pelota de 7 centímetros en la zona de la vesícula. Y no se sabía el motivo, porque hace 30 años que no tengo vesícula. Me hice los estudios y el doctor me llevó a cirugía. Me operaron en marzo, y me dijo que buscó, pero que no encontró la bola que veíamos en la resonancia”.

Por otro lado, Claudia y Norma son las abuelas de Delfina, la nena de 7 años que se encuentra internada en estado delicado tras quedar envuelta en el siniestro fatal que se produjo el lunes en la autopista a Córdoba.

Claudia, una de sus abuelas, comentó que Leda hizo una cadena de oración por Delfina y que este martes por la noche se iban a quedar en la ex Rural hasta que Leda la pudieras recibir. No obstante, adelantó que la mujer a la que le atribuyen dotes sanadores estaba al tanto de lo que había pasado con Delfina y que “ya estaba haciendo lo suyo”.

Entre los miles de seguidores que dijeron presentes en el Parque de la Independencia, muchos viajaron desde algún punto del país.

Una mujer contó que llegó desde “Ezeiza en micro. Vine el martes pasado con mi nuera, y volví. Para pedir por la salud de ella y de mi familia. Tuve la oportunidad de estar con Leda, y fue algo inolvidable. Viví un cambio rotundo. Hace milagros como dicen”.

En tanto, una mujer que llegó desde Lomas de Zamora dijo que llegó junto a otras personas “a las 11 de la mañana. Nos enteramos de Leda por la televisión y vinimos a probar. Queremos pedir y agradecer. Vale la pena estar acá. Es algo lindo. Estamos contentos. Como que no sentimos el frío”.

“Es la primera vez que vengo. Estoy acá por fe. Me enteré de Leda por los medios y por internet. Me sorprende ver tanta gente. estamos todos sorprendidos”, dijo un hombre oriundo de Berazategui.

Por su parte, Leda se corrió del centro de la escena y del protagonismo y llamó a reflexionar sobre las prioridades. Y aseguró que “no siento que sea la indicada. Sí, siento el llamado de Dios. La vida está en un montón de renuncias cotidianas. Yo dejó un montón de cosas. Fui dejando un montón de cosas por este llamado de Dios”.

Y agregó: “A lo mejor hoy corremos atrás del viento y no nos encontramos ni nosotros mismos. Yo siento que acá (en el predio de la ex Rural) se para el mundo. Siento eso. Es uno y su creador. No siento nervios. Me pongo contenta por los testimonios de la gente. Es lo que te hace dar cuenta que vale la pena. Vale la pena donarse y dejar de mirarse el ombligo”.