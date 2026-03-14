De La Gran Italia Viajes presentó en la radio sus propuestas turísticas para 2026

En la mañana de la radio dialogamos con Estefanía Rinero, representante de La Gran Italia Viajes, quien brindó detalles sobre las diferentes propuestas turísticas que la agencia ofrece para este 2026, especialmente de cara a los viajes de Semana Santa.

Entre las opciones destacadas se encuentra una salida hacia las Cataratas del Iguazú, con partida el 1 de abril, que incluye traslado en bus, tres noches de alojamiento en el Hotel Sol Cataratas, coordinador permanente, snack a bordo, régimen de media pensión y asistencia al viajero. Además, el paquete contempla excursiones a las Ruinas de San Ignacio, a las Minas de Wanda y a las cataratas del lado argentino y brasileño.

Otra de las alternativas es viajar a Brasil, con salidas programadas para el 27 y 29 de marzo, con destinos como Canasvieiras, Bombinhas y Balneario Camboriú, con siete noches de alojamiento, traslado en bus mix, coordinador permanente, snack a bordo y asistencia al viajero, con diferentes opciones de hotelería según el destino.

Además, también se presentó la propuesta “Caminos del Norte” con destino a Salta, con salida el 1 de abril, que incluye tres noches de alojamiento, régimen de media pensión, excursiones incluidas, coordinador durante todo el viaje, bus cama y asistencia médica.

Durante la entrevista, Rinero destacó que estas propuestas buscan ofrecer distintas alternativas para quienes desean aprovechar el feriado largo y realizar viajes organizados con servicios completos y acompañamiento durante toda la experiencia. Asimismo, invitó a los interesados a acercarse a la agencia para recibir más información sobre cada uno de los paquetes disponibles.