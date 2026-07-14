De un clásico argentino a un vehículo eléctrico: ingeniero convirtió un Renault 4 en un auto de muy bajo consumo

Un histórico automóvil que marcó una época volvió a ser noticia gracias a la innovación. Un ingeniero argentino logró transformar un Renault 4, popularmente conocido como la “Renolita” o “Renoleta”, en un vehículo 100 % eléctrico, demostrando que es posible dar una nueva vida a los autos clásicos con tecnología sustentable y un costo de uso muy reducido.

El proyecto reemplazó completamente el tradicional motor a combustión por un sistema de propulsión eléctrica alimentado por baterías de litio, manteniendo la esencia del vehículo pero adaptándolo a las nuevas tendencias de movilidad.

Un consumo sorprendentemente bajo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su eficiencia energética. Según explicó su creador, el vehículo consume apenas 1,2 kWh cada 10 kilómetros, lo que equivale a unos 12 kWh cada 100 kilómetros.

Traducido al bolsillo, recorrer 100 kilómetros demanda una cantidad de electricidad cuyo costo es inferior al valor de un café, dependiendo de la tarifa eléctrica vigente. Esta cifra resulta incluso menor que la de muchos automóviles eléctricos modernos, principalmente porque el Renault 4 pesa considerablemente menos que los modelos actuales.

Un clásico ideal para electrificar

El Renault 4 posee características que facilitan este tipo de conversiones. Su estructura liviana, su mecánica sencilla y el amplio espacio disponible en el compartimiento del motor permiten instalar con relativa facilidad el sistema eléctrico sin modificar significativamente el diseño original.

Además, al eliminar componentes como el motor de combustión, el tanque de combustible, el sistema de escape y otros elementos mecánicos tradicionales, el mantenimiento se reduce considerablemente.

Los motores eléctricos cuentan con muchas menos piezas móviles que un motor naftero o diésel, por lo que requieren menos reparaciones y presentan un desgaste mucho menor a lo largo del tiempo.

Una tendencia que crece en el mundo

La electrificación de vehículos clásicos es una práctica que viene creciendo en distintos países. Modelos históricos de marcas como Volkswagen, Fiat, Porsche, Mini o Citroën ya fueron adaptados para funcionar con electricidad, combinando el diseño original con tecnologías más limpias y eficientes.

En muchos casos, estos proyectos permiten conservar automóviles de gran valor histórico sin depender de combustibles fósiles, reduciendo además las emisiones contaminantes y el nivel de ruido durante la circulación.

¿Cómo funciona una conversión eléctrica?

La transformación consiste en retirar todo el sistema de combustión interna e instalar un motor eléctrico, un controlador electrónico, un paquete de baterías de litio, un cargador y los sistemas de seguridad correspondientes.

Las baterías pueden recargarse conectando el vehículo a la red eléctrica, de manera similar a como se carga un teléfono celular, aunque con tiempos que varían según la capacidad del paquete y el tipo de cargador utilizado.

En la mayoría de las conversiones también se incorpora un sistema de frenado regenerativo, que permite recuperar parte de la energía durante las desaceleraciones para aumentar la autonomía.

Innovación con sello argentino

El proyecto demuestra que la innovación y la ingeniería nacional pueden aportar soluciones creativas para una movilidad más sustentable y accesible.

Aunque la conversión de un vehículo requiere una inversión inicial importante, el ahorro en combustible y mantenimiento puede hacer que el costo se amortice con el paso de los años, especialmente para quienes utilizan el automóvil diariamente.

La transformación de este Renault 4 no solo rescata un ícono de la industria automotriz, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades para reutilizar vehículos clásicos con tecnologías del siglo XXI, combinando historia, eficiencia y cuidado del medio ambiente.