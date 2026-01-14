Defensores de Frontera confirmó su cuerpo técnico para la temporada 2026

En Show Deportivo dialogamos con Matías Díaz Pineda, director técnico del Club Defensores de Frontera, quien brindó detalles sobre la conformación del cuerpo técnico que estará al frente del club en la temporada 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol.

De esta manera, la institución dejó definido su equipo de trabajo de cara a un nuevo año de competencia. Matías Díaz Pineda continuará como DT del plantel de Primera División, acompañado por Ignacio Martinelli, quien estará a cargo de la preparación física, mientras que Martín Chazarreta y Juan Luque se desempeñarán como ayudantes de campo, conformando un cuerpo técnico consolidado y con roles bien definidos.

En cuanto a la Reserva, el club apostó por un trabajo específico y articulado, quedando Axel Ferrerya y Martín Chazarreta al frente del cuerpo técnico de esta categoría, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los jugadores jóvenes y garantizar una proyección sostenida hacia Primera.

Desde Defensores de Frontera destacaron la importancia de la planificación y la continuidad en el trabajo, apuntando a una temporada exigente en la Liga Rafaelina, con la intención de ser competitivos y seguir creciendo institucional y deportivamente.

