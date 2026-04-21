Cine Club Sociedad Italiana presenta una imperdible función con “El Agente Secreto”

El Cine Club de la Sociedad Italiana vuelve a encender la pantalla grande con una propuesta atrapante: la proyección de El agente secreto, una producción que ha sido aclamada por la crítica internacional y distinguida en los principales festivales del mundo.

La película, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, Udo Kier y Maria Fernanda Cândido, se sitúa en los años de la última dictadura militar en Brasil (1964-1985). La historia sigue a un profesor universitario que llega a una ciudad costera durante el carnaval, intentando reencontrarse con su hijo mientras escapa de un pasado político turbulento. Sin embargo, pronto se verá envuelto en una trama de persecución, vigilancia y corrupción sin salida.

Con una narrativa potente, el film aborda temas como el abuso de poder, la represión y la injusticia hacia quienes pensaban diferente, construyendo un thriller político intenso que también invita a reflexionar sobre la memoria y el rol del cine en contextos históricos complejos.

La película ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos premios en el Festival de Cannes por mejor dirección, actor y premio FIPRESCI, además de múltiples nominaciones en los Premios Oscar, Globos de Oro y Premios BAFTA.

La función se llevará a cabo el viernes 24 de abril a las 21:30 horas, en una noche ideal para disfrutar del cine… en el cine. La entrada general tendrá un valor de $4000, mientras que los socios podrán acceder por $3000. La calificación es apta para mayores de 16 años.

Una propuesta cultural de alto nivel que invita a sumergirse en una historia fascinante, conmovedora y profundamente vigente.