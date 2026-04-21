Destacada participación de pilotos de María Juana en el inicio del Rally Santafesino de Regularidad

En la mañana de la radio recibimos en estudio a Marcelo Gazzera, quien compartió detalles de lo que fue la primera fecha del Rally Santafesino de Regularidad, disputada el pasado domingo con epicentro en San Jorge.

La competencia tuvo su largada frente a la municipalidad local y propuso un recorrido que incluyó el paso por Las Petacas y Castelar, para luego regresar a San Jorge, donde el cierre se realizó en el tradicional Parque de la Velocidad con un almuerzo de camaradería entre los participantes.

En cuanto a los resultados, los representantes de María Juana tuvieron una muy buena actuación en distintas categorías. En la clase B Contemporáneos, el binomio Perassi–Fornero logró el 4° puesto a bordo de un BMW 316 modelo 1981, mientras que Mainardi–Arce finalizaron en el 5° lugar con un Ford Taunus Coupé. Por su parte, Gazzera–Redolfi se ubicaron en el 7° puesto con un Mercedes 230C 1978.

La gran alegría llegó en la categoría C Modernos, donde el binomio Francone–Roldán se quedó con el 1° lugar conduciendo un Renault 12 modelo 1994, destacándose como los mejores de su divisional.

Además, en la categoría D Especial, el binomio Rosa–Reipert alcanzó el 2° puesto con un Chevrolet 1970, mientras que Zenklusen–Suárez completaron el podio en el 3° lugar con un Ford Falcon 1968.

De esta manera, los representantes de la región tuvieron un arranque más que positivo en la temporada, demostrando competitividad y pasión en una disciplina que sigue creciendo en la provincia.