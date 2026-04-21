Nueva comisión en la UEPT: Laura Kippes asumió la presidencia

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En la mañana de la radio dialogamos con Laura Isabel Kippes, quien brindó detalles sobre la conformación de la nueva comisión directiva de la UEPT, destacando el compromiso del grupo de trabajo que asume este nuevo desafío.

La conducción quedó encabezada por Kippes como presidenta, acompañada por Leonardo Ariel Cerdá en la vicepresidencia. En la secretaría se desempeñará Yanina Micaela Plenazzio, junto a Adriana Rita Beltramino. La tesorería estará a cargo de Andrea María del Valle Sarria, con Raúl Oscar Recabarren.

En cuanto a los vocales titulares, fueron designados Alicia María Dreiling, Carlos Domingo Plenazzio y Alejandro Galleano, mientras que como vocales suplentes estarán Alicia Andrea Bracamonte, Walter Jesús Prochetto y Alberto Julio Schmit. Como revisores de cuentas fueron nombrados Paula Sofía Guadalupe Rosso y Leonardo Andrés Marino.

Desde la institución agradecieron a quienes integran esta nueva comisión, resaltando la responsabilidad de continuar trabajando por el crecimiento del espacio y el fortalecimiento de sus actividades.

Asimismo, se realizó un emotivo reconocimiento a Gladys y Beti, quienes, tras 15 años de dedicación, dejan de formar parte de la comisión. Su labor fue destacada como fundamental en la historia de la institución, dejando una huella imborrable en la comunidad.

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