Bomberos Voluntarios de María Juana continúan con su calendario de capacitaciones

Este lunes, el cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de María Juana llevará adelante una nueva jornada de formación en el marco de su calendario anual de capacitaciones, reafirmando su compromiso con la preparación constante y el servicio a la comunidad.

En esta oportunidad, las actividades estarán centradas en incendios forestales, uno de los pilares fundamentales dentro de la labor bomberil. Durante la jornada se desarrollarán prácticas e instrucción específica sobre técnicas de combate, comportamiento del fuego, uso adecuado de herramientas y el trabajo en equipo en escenarios reales.

Este tipo de instancias resulta clave para fortalecer la seguridad y la eficiencia de cada integrante del cuerpo activo, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.

Capacitarse es estar listos: una premisa que guía el trabajo diario de los bomberos, conscientes de que cuando la emergencia llama, la respuesta no puede esperar.