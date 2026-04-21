Javier Paschetta compartió su experiencia tras el seminario internacional de Taekwondo en Rosario

En la mañana de la radio, recibimos en nuestros estudios a Javier Paschetta, Instructor de Taekwondo ITF IV Dan, quien relató su participación en un importante seminario de Taekwondo ITF realizado en la ciudad de Rosario.

El instructor estuvo presente junto a alumnas de la escuela de María Juana y la región en esta destacada capacitación que contó con la presencia del gran maestro Choi Jung Hwa, actual titular de la Federación Internacional de Taekwondo e hijo de Choi Hong Hi creador del Taekwondo. La visita del referente internacional se dio en el marco de su gira por Sudamérica.

El seminario se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Sportivo Federal en la ciudad de Rosario, donde una gran cantidad de practicantes, desde niños hasta adultos, participaron de las actividades, viviendo una jornada de aprendizaje y perfeccionamiento técnico.

Paschetta destacó la importancia de este tipo de encuentros para el crecimiento de la disciplina en la región, subrayando el valor de poder entrenar con referentes de nivel mundial y seguir fortaleciendo el desarrollo del Taekwondo ITF en María Juana y la zona.