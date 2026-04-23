Derrota en casa por la Liga Federal: el equipo no pudo ante Atlético Tostado

Atlético

Por la primera fecha de los partidos de vuelta de la Fase Regular de la Liga Federal, el equipo dirigido por Matías Fontanesi recibió a Club Atlético Tostado, en una noche donde no logró imponer su juego y terminó cayendo por 64 a 58.

El desarrollo del encuentro fue parejo, con parciales de 14-22 / 21-10 / 11-15 / 12-17, en un trámite cambiante pero donde la visita supo cerrar mejor el partido en los momentos decisivos.

De esta manera, no se pudo revalidar lo realizado como local en la presentación anterior frente a Alma Juniors. Sin embargo, el calendario continúa y el plantel ya enfoca su preparación en los próximos compromisos.

En lo inmediato, el equipo volverá a competir el viernes por el Torneo Liguista cuando enfrente a Trebolense, mientras que por la Liga Federal tendrá acción el lunes, visitando a Almagro de Esperanza desde las 21:30 horas.

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