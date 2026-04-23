Día del Libro: leer a cualquier edad y el valor de volver al papel

Cada 23 de abril se conmemora el Día del Libro, una fecha que busca promover la lectura y reconocer su importancia en la formación de las personas y en el desarrollo de las sociedades. En un contexto donde predominan las pantallas y la inmediatez, la lectura sigue siendo una herramienta central para el crecimiento intelectual, emocional y cultural.

Leer es mucho más que incorporar información. Es un ejercicio que estimula la imaginación, fortalece el pensamiento crítico y permite desarrollar la capacidad de comprensión. En la infancia, el contacto temprano con los libros favorece el aprendizaje del lenguaje, amplía el vocabulario y mejora la atención. En la adolescencia, la lectura ayuda a formar criterio propio y a interpretar el mundo desde distintas perspectivas. En la adultez, se convierte en un espacio de reflexión, formación continua y también de disfrute.

A lo largo de toda la vida, leer contribuye a mantener activa la mente, mejora la memoria y permite adquirir nuevos conocimientos. Además, es una herramienta clave para la educación, ya que fortalece habilidades fundamentales como la escritura, la interpretación de textos y la capacidad de análisis.

En este marco, cobra especial relevancia el libro en formato papel. Si bien los dispositivos digitales han facilitado el acceso a la lectura, distintos especialistas coinciden en que el libro físico ofrece condiciones más favorables para una lectura profunda. La ausencia de notificaciones, la menor exposición a distracciones y el ritmo propio que propone el papel permiten una mayor concentración.

También hay un componente sensorial que distingue al libro tradicional: el contacto con las páginas, el recorrido visual del texto y la posibilidad de subrayar o marcar generan una relación más directa con el contenido. A esto se suma que no depende de batería, conexión ni dispositivos, lo que lo vuelve accesible en cualquier momento.

Otro aspecto a destacar es el rol de la lectura en la vida cotidiana. Dedicar хотя sea unos minutos al día a leer puede convertirse en un hábito saludable, que ayuda a reducir el estrés, mejora la concentración y brinda un espacio de desconexión frente a la sobrecarga informativa actual.

El Día del Libro invita, en definitiva, a recuperar el valor de la lectura como práctica diaria. No importa la edad ni el género elegido: lo importante es sostener el hábito y encontrar en los libros una herramienta de crecimiento personal. En ese camino, el papel sigue ocupando un lugar central, ofreciendo una experiencia de lectura más pausada, profunda y significativa.