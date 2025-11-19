Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia: claves para detectar, prevenir y actuar ante una problemática silenciada

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, una fecha instaurada para visibilizar una problemática que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo y que, en la mayoría de los casos, ocurre en silencio. La jornada busca reforzar la importancia de la educación, la atención comunitaria y la intervención temprana para proteger los derechos de la niñez.

Según organizaciones internacionales, 1 de cada 5 chicos sufre algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. En Argentina, más del 80% de los casos ocurre dentro del entorno familiar o cercano, y el agresor suele ser una persona conocida por el niño o niña. La mayoría de los episodios no cuenta con testigos, por lo que la detección temprana depende de la escucha atenta, el acompañamiento y la educación en entornos seguros.

¿Cómo estar atentos? Señales de alerta que pueden indicar una situación de abuso

No existe un único signo que confirme un abuso sexual infantil, pero sí conjuntos de comportamientos que pueden encender la alarma. Entre los más frecuentes:

Cambios emocionales o conductuales

Miedos repentinos o exagerados, pesadillas frecuentes.

Cambios bruscos de humor: irritabilidad, tristeza sin explicación.

Aislamiento inesperado o pérdida de interés por actividades habituales.

Cambios físicos

Dolor o infecciones en la zona genital o anal.

Dificultad para sentarse o caminar.

Ropa interior manchada o ensuciada de manera inusual.

Conductas sexuales inapropiadas para la edad

Conocimiento sexual avanzado o explícito.

Juegos sexuales repetitivos o insistentes.

Intentos de tocar o mostrar partes íntimas fuera de contexto.

Regresiones o conductas atípicas

Volver a hacerse pis o caca después de haber dejado los pañales.

Problemas de sueño o alimentación.

Descenso en el rendimiento escolar.

Es fundamental recordar que una sola señal no confirma abuso, pero varias en conjunto requieren consulta inmediata con profesionales especializados.

Cómo prevenir: el rol fundamental de las familias, escuelas y comunidad

1. Educación para la autoprotección

Hablar con claridad, sin tabúes, y desde edades tempranas sobre:

El cuerpo como territorio propio .

. Las zonas íntimas que nadie puede tocar.

La diferencia entre secretos “buenos” y “malos”.

La importancia de decir “NO” y pedir ayuda ante situaciones incómodas.

2. Generar entornos seguros

Asegurarse de que niños y niñas siempre estén acompañados por adultos de confianza.

Supervisar espacios donde participan (clubes, escuelas, actividades).

Mantener comunicación permanente con instituciones y docentes.

3. Escuchar sin juzgar

Si un niño habla, siempre creerle, agradecerle por contarlo y actuar sin generar miedo ni presión adicional.

4. Controlar la vida digital

El abuso también ocurre en entornos virtuales. Es clave:

Supervisar redes sociales, chats y videojuegos.

Configurar privacidad y controlar quiénes pueden contactarlos.

Enseñarles a no compartir fotos íntimas ni información personal.

¿Qué hacer ante una sospecha o un caso confirmado?

No confrontar al presunto agresor.

Buscar ayuda inmediata con profesionales de salud, psicología o trabajo social.

con profesionales de salud, psicología o trabajo social. Realizar la denuncia en comisarías, fiscalías o líneas de asistencia.

en comisarías, fiscalías o líneas de asistencia. En Argentina, la Línea 137 brinda orientación, acompañamiento y asistencia gratuita.

La denuncia protege al niño y permite activar protocolos de intervención.

Un compromiso de toda la sociedad

El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia recuerda que esta problemática no es un asunto privado, sino una violación a los derechos fundamentales. La prevención exige hablar, educar, escuchar y actuar. El silencio protege al agresor; la información y la atención protegen a la infancia.