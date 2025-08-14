Dinamik Circo llevará alegría y color al festejo por el Día de la Niñez en María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de la radio conversamos con Anabela Pereyra, integrante de Dinamik Circo, quien adelantó detalles de la propuesta circense que se presentará este domingo en el marco del programa Música para Todos. El show, lleno de humor, acrobacias y destrezas, promete cautivar a los más pequeños y sorprender a toda la familia.

La actividad será parte de los festejos por el Día de la Niñez en María Juana, sumando color, diversión y magia a una jornada pensada para disfrutar juntos. Malabares, risas y momentos inolvidables serán el sello de esta propuesta que convertirá la plaza en un gran escenario de alegría.