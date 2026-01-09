Divisiones Inferiores: Camiscia y Sánchez continúan al frente del proyecto formativo de Talleres

En Show Deportivo recibimos a Jorge Javier “Zurdo” Sánchez y Néstor Camiscia, quienes confirmaron la continuidad de su trabajo al frente de las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres, respaldando un proyecto que apunta a seguir fortaleciendo la cantera de jugadores de la institución.

Para Néstor Camiscia será su cuarto ciclo al frente del fútbol formativo del conjunto de barrio Buriasco. En la presente temporada, Camiscia estará a cargo de Novena y Octava División, contando con el acompañamiento y la preparación física de Jorge “Zurdo” Sánchez. En tanto, Séptima y Sexta División estarán bajo la conducción de Jorge Sánchez como director técnico.

Ambos coincidieron en que se continuará profundizando el trabajo en las divisiones formativas, con el objetivo de brindar contención a los más chicos, enseñarles el juego, transmitir valores, promover el buen fútbol y fortalecer el sentido de pertenencia al club desde edades tempranas.

Además, se confirmó que Jorge Sánchez continuará también al frente de las divisiones mayores, permitiendo sostener una línea de trabajo integral que vincula la formación con el desarrollo competitivo, reafirmando la apuesta del Club Atlético Talleres por un proyecto deportivo serio y sostenido en el tiempo.



Los entrenamientos comenzarán a partir del 2 de febrero.