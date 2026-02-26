Docentes y trabajadores de la salud se movilizaron frente a la Casa de Gobierno en reclamo por la paritaria

Una importante movilización de trabajadores autoconvocados se llevó a cabo frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde docentes y personal del sistema público de salud manifestaron su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las negociaciones paritarias.

Foto: Santa Fe Noticias

La concentración reunió a médicos, enfermeros, trabajadores del servicio de emergencias 107, personal administrativo del ámbito sanitario y docentes de distintos niveles educativos, quienes coincidieron en señalar que los incrementos ofrecidos resultan insuficientes frente al impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

El malestar se da en un contexto de creciente conflictividad sindical que ya ha tenido como destinatario al gobernador Maximiliano Pullaro en diferentes actividades públicas. En varios actos oficiales se escucharon consignas críticas como “Pullaro mentiroso”, reflejando el descontento de sectores docentes que cuestionan la distancia entre el discurso oficial y la realidad salarial.

En la ciudad de Esperanza, por ejemplo, docentes autoconvocados se congregaron en la intersección de Saavedra y Güemes e intentaron acercarse a un acto donde participaba el mandatario provincial. Un operativo policial les impidió avanzar y fueron desviados por distintas arterias hasta finalmente ingresar al lugar. Según manifestaron, no hubo instancias de diálogo y denunciaron intentos de acallar los reclamos con aplausos partidarios.

En paralelo, los gremios AMSAFE y SADOP anticiparon que, tras las medidas de fuerza ya realizadas, avanzarán con la instalación de carpas blancas en distintos puntos de la provincia y la unificación de acciones dentro de un plan de lucha común. Además, recordaron que el acuerdo salarial vigente vence en junio y que la discusión deberá reabrirse de manera obligatoria.

En el ámbito sindical también se interpreta que el reciente conflicto con la policía provincial expuso cierta debilidad del Ejecutivo, lo que habría fortalecido la legitimidad de los reclamos de otros sectores estatales.

Mientras tanto, la tensión continúa en ascenso y el escenario paritario se presenta complejo, con docentes y trabajadores de la salud exigiendo una recomposición que permita recuperar poder adquisitivo y garantizar condiciones laborales acordes a la situación económica actual.