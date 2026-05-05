Dos jugadores locales dijeron presente en el Provincial U17 de básquet

Durante el fin de semana se disputó en Marcos Juárez el Torneo Provincial Interasociaciones U17, una de las competencias más importantes del calendario formativo, donde dos representantes de la cantera auriazul tuvieron participación destacada: Francisco Forte y Santiago Caneva.

El seleccionado tuvo un arranque exigente en el certamen, cayendo en su primer encuentro ante la Asociación Rafaelina de Básquet por 71 a 78. Luego logró recuperarse con una buena victoria frente a la Asociación Reconquistense de Básquet por 64 a 56, manteniendo chances de clasificación.

Sin embargo, en el tercer y decisivo partido, el equipo no pudo ante la Asociación Rosarina de Básquet, cayendo por 41 a 88, resultado que lo dejó sin la posibilidad de acceder a las semifinales.

De esta manera, el seleccionado cerró su participación en el certamen provincial, sumando experiencia y rodaje en un torneo de alto nivel competitivo.