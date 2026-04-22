El Preseleccionado ACBOS U17 continúa su preparación de cara al Provincial en Marcos Juárez

En las últimas horas, el Preseleccionado Juvenil U17 Masculino de la ACBOS llevó adelante un nuevo entrenamiento en las instalaciones del Club Atlético Brown, en el marco de su puesta a punto para el Torneo Provincial Interasociaciones.

El equipo es dirigido por Alejandro Spigare, acompañado por los asistentes Jonatan Morero y Valentino Balbo, quienes continúan trabajando en la conformación del plantel que representará a la asociación en una de las competencias más importantes del calendario juvenil.

El objetivo inmediato está puesto en el Torneo Provincial Interasociaciones U17 Masculino, que se disputará los días 1, 2 y 3 de mayo, organizado por la Asociación Cañadense en la ciudad de Marcos Juárez.

Según se informó, el próximo entrenamiento —previsto para esta semana— será clave, ya que allí se definirá la lista final de los 12 jugadores que integrarán el plantel definitivo para afrontar el certamen.

De esta manera, el seleccionado continúa afinando detalles en la recta final de la preparación, con la ilusión de llegar en óptimas condiciones a un torneo que reunirá a los mejores talentos juveniles de la provincia.