San Jorge se prepara para el Encuentro de Clásicos 2026

La ciudad de San Jorge será escenario de un evento imperdible para los amantes de los autos antiguos con la realización del “Encuentro de Clásicos”, que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo de 2026 en el Circuito Parque de la Velocidad.

La propuesta reunirá a fanáticos y expositores de toda la región en una jornada que promete una gran caravana de vehículos clásicos, además de actividades para toda la familia. Entre las atracciones confirmadas habrá música, juegos y servicio de asadores habilitados, generando un ambiente ideal para disfrutar al aire libre.

Como forma de colaboración, desde la organización se solicita a los asistentes llevar un alimento no perecedero, sumando así un gesto solidario al evento. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Jorge y el auspicio del senador Esteban Motta.

Se espera una importante convocatoria para una jornada que combinará pasión fierrera, entretenimiento y compromiso social.