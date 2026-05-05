San Jorge se prepara para el Encuentro de Clásicos 2026

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La ciudad de San Jorge será escenario de un evento imperdible para los amantes de los autos antiguos con la realización del “Encuentro de Clásicos”, que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo de 2026 en el Circuito Parque de la Velocidad.

La propuesta reunirá a fanáticos y expositores de toda la región en una jornada que promete una gran caravana de vehículos clásicos, además de actividades para toda la familia. Entre las atracciones confirmadas habrá música, juegos y servicio de asadores habilitados, generando un ambiente ideal para disfrutar al aire libre.

Como forma de colaboración, desde la organización se solicita a los asistentes llevar un alimento no perecedero, sumando así un gesto solidario al evento. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Jorge y el auspicio del senador Esteban Motta.

Se espera una importante convocatoria para una jornada que combinará pasión fierrera, entretenimiento y compromiso social.

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