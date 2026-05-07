Paul McCartney volverá a colaborar con los Rolling Stones en un nuevo disco

Paul McCartney volverá a compartir proyecto con The Rolling Stones en el nuevo álbum de estudio de la histórica banda liderada por Mick Jagger. El disco llevará el nombre de Foreign Tongues y será lanzado durante 2026.

El ex Beatle tocará el bajo en una de las canciones del álbum, marcando así su segunda participación consecutiva junto a los Stones luego de haber colaborado en Hackney Diamonds, editado en 2023.

La noticia fue anunciada por la propia banda durante una presentación en Brooklyn y rápidamente generó repercusión entre fanáticos del rock de todo el mundo. El nuevo trabajo contará además con colaboraciones de Robert Smith de The Cure, Chad Smith y Steve Winwood.

Según trascendió, el álbum fue grabado en los estudios Metropolis de Londres bajo la producción de Andrew Watt, quien ya había trabajado con la banda en su disco anterior. Los integrantes aseguraron que buena parte del material fue registrada en menos de 30 días, buscando recuperar un sonido más crudo, directo y cercano a las raíces clásicas del grupo.

Entre las canciones ya conocidas aparecen “In The Stars” y “Rough and Twisted”, esta última presentada inicialmente bajo el seudónimo The Cockroaches para generar misterio y expectativa entre los seguidores de la banda.

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es nuevamente el cruce histórico entre integrantes de The Beatles y los Rolling Stones, dos de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos. Aunque durante décadas existió una supuesta rivalidad entre ambas bandas, con el paso de los años quedó claro que siempre hubo respeto y admiración mutua entre sus músicos.

En esta oportunidad, McCartney participará en el tema “Blue Moon Over London”, una canción que Keith Richards describió como “un viaje directo a las raíces del blues que compartían en los años 60”.

Además, el álbum incluirá una aparición póstuma de Charlie Watts, histórico baterista de la banda fallecido en 2021. Parte de sus grabaciones quedaron registradas en sesiones anteriores y serán utilizadas como homenaje dentro del nuevo material.

Con más de seis décadas de trayectoria, los Rolling Stones continúan apostando por nuevos discos, colaboraciones internacionales y grandes lanzamientos, reafirmando su lugar como una de las bandas más importantes e influyentes en la historia del rock mundial.