El día sábado y domingo se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético San Jorge un nuevo Torneo de Tenis Adultos en categorías damas y caballeros B, C y D.



Atlético María Juana estuvo representado por la dupla Betina Pons y Norma Olivera de Bertorello quienes se consagraron campeonas en categoría B, María de los Ángeles Huter y Guillermina Borgeat campeonas en categoría C y Estefanía Rinero- Marcela Santiago quienes obtuvieron el segundo puesto en categoría C.