El Ballet Raíces de Mi Tierra representará a María Juana en el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas de Cosquín

En la mañana de la radio dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien compartió detalles sobre la próxima participación del Ballet Raíces de Mi Tierra en el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre en Cosquín, Córdoba.

El encuentro es organizado por la Comisión de Folclore de Cosquín y reunirá a delegaciones y agrupaciones de distintos puntos del país, en un espacio destinado a celebrar, difundir y mantener vivas las tradiciones argentinas a través de la danza.

Para el Ballet Raíces de Mi Tierra, esta participación representa una oportunidad para compartir su trabajo artístico, mostrar la identidad cultural de María Juana y vivir una experiencia de intercambio con bailarines y academias de diferentes regiones.

Desde el Área de Cultura destacaron la importancia de acompañar estas iniciativas que permiten que las expresiones culturales locales trasciendan las fronteras de la comunidad y encuentren nuevos escenarios para desarrollarse.

De esta manera, María Juana tendrá su representación en uno de los encuentros folclóricos que reúnen a bailarines de todo el país, llevando sus raíces, su música y su pasión por las danzas tradicionales hasta la ciudad de Cosquín.