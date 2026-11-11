Newstars de Atlético María Juana obtuvo el tercer puesto en la Copa de Plata del Torneo Newcom del Lago

El equipo Newstars del Club Atlético María Juana participó del 5.º Torneo Newcom del Lago, que se desarrolló los días 6, 7 y 8 de noviembre en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El certamen reunió a equipos de diferentes puntos del país en las categorías +50 mixto y +60 mixto, en tres jornadas de competencia y camaradería.

La delegación mariajuanense formó parte de la categoría +60, donde consiguió un destacado tercer puesto en la Copa de Plata, compartiendo el podio con Diamantinos de Chaco, que se quedó con el primer lugar, y La Colina de Mendoza, que finalizó segundo.

En la Copa de Oro de la misma categoría, el primer puesto fue para Vélez de Chilecito, La Rioja; el segundo para Newcom Cucú de Villa Carlos Paz y el tercero para la Selección de Córdoba.

Por su parte, en la categoría +50, la Copa de Oro tuvo como ganador a Generación Activa de Río Tercero, seguido por Newcom Cucú de Villa Carlos Paz y Diamantinos de Chaco. En la Copa de Plata, el podio quedó conformado por La Colina de Mendoza, Los Cóndores de Villa Carlos Paz y Bichiful de Camilo Aldao.

De esta manera, Newstars sumó una nueva experiencia deportiva representando al Club Atlético María Juana en un encuentro que combina competencia, actividad física, integración y amistad, valores que caracterizan al newcom.