JG Construcciones: soluciones integrales para construir, renovar y mejorar viviendas

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Juan José Gutiérrez, de JG Construcciones, quien presentó el trabajo que desarrolla junto a su equipo en María Juana y la zona, ofreciendo servicios integrales vinculados a la construcción.

La empresa se especializa en la construcción de viviendas bajo la modalidad llave en mano, un sistema que contempla todos los rubros necesarios para llevar adelante una obra, desde el inicio hasta su finalización. Entre los trabajos que realizan se encuentran albañilería, instalaciones eléctricas, plomería, gas, pintura, revestimientos y todas las tareas necesarias para entregar una vivienda lista para habitar.

Sin embargo, la actividad de JG Construcciones no se limita únicamente a la realización de viviendas desde cero. También llevan adelante remodelaciones, refacciones, ampliaciones y distintos tipos de trabajos de construcción, adaptándose a las necesidades de cada cliente y de cada proyecto.

Con presencia en María Juana y localidades de la región, JG Construcciones busca brindar soluciones para quienes desean construir, renovar o mejorar sus espacios, reuniendo diferentes especialidades en un mismo servicio.

Durante la entrevista, Juan José contó detalles de su actividad y destacó la posibilidad de acompañar a cada cliente en las distintas etapas de una obra, ya sea un proyecto integral o un trabajo puntual.