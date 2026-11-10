Susana Montivero, catequista, nos cuenta como vivió la histórica misa del papa León XIV en Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina está dejando momentos inolvidables para miles de fieles. Entre ellos se encuentra Susana Montivero, catequista de María Juana, quien tuvo la oportunidad de conocer al Pontífice durante un viaje a Roma y que este lunes 9 de noviembre participó de la multitudinaria misa celebrada en Buenos Aires.

En comunicación con Radio María Juana, Susana compartió su experiencia y las emociones que le genera poder vivir este acontecimiento tan significativo para la Iglesia y para los católicos argentinos.

Su historia tiene un antecedente muy especial: tiempo atrás pudo encontrarse con León XIV en Roma, una experiencia que ahora adquiere un significado diferente al tenerlo nuevamente cerca, esta vez en su propio país y en medio de una visita apostólica histórica.

La celebración del lunes se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de personas se congregaron para participar de la Santa Misa. Fue uno de los acontecimientos centrales de la primera jornada de la visita del Papa, que llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Diócesis de Santo

Durante su homilía, León XIV puso especial énfasis en el valor de la familia como espacio fundamental para transmitir la fe y los valores cristianos. Invitó a los hogares a recuperar gestos sencillos de espiritualidad cotidiana, como rezar juntos, bendecir los alimentos, compartir la Palabra de Dios y acompañar a los hijos en el camino de la fe.

También alentó a las familias a convertirse en protagonistas de la evangelización y destacó la importancia de sostener la misión de catequistas, sacerdotes y agentes pastorales.

Para Susana, que dedica parte de su vida a transmitir la fe y acompañar a otras personas en su camino religioso, participar de esta celebración representa una experiencia particularmente significativa.

La visita de León XIV continuará este martes en Córdoba, donde celebrará una misa multitudinaria y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. El miércoles 11, en tanto, presidirá una celebración eucarística en la Basílica de Luján antes de partir rumbo a Perú.

La experiencia de Susana refleja la emoción de tantos argentinos que, después de años de espera, pueden encontrarse con el Papa en su propia tierra y compartir un acontecimiento que quedará en la historia religiosa del país.