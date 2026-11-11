León XIV llamó a proteger los recursos naturales de Argentina y pidió una “ecología auténticamente humana”

El papa León XIV volvió a poner la cuestión ambiental en el centro del debate público durante un discurso pronunciado en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, ante el presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores institucionales.

En su intervención, el Pontífice se refirió a los desafíos que enfrenta Argentina en materia de desarrollo económico, protección ambiental y justicia social, y destacó la extraordinaria riqueza natural del país, que incluye reservas de agua dulce, suelos productivos, fuentes de energía, minerales y ecosistemas de gran biodiversidad.

León XIV planteó que estos recursos deben administrarse con responsabilidad, teniendo en cuenta no solamente su valor económico, sino también el bienestar de las comunidades y la preservación del patrimonio natural para las próximas generaciones.

¿Qué significa una ecología auténticamente humana?

Uno de los conceptos centrales de su mensaje fue la necesidad de construir una «ecología auténticamente humana», una mirada que propone comprender que el cuidado de la naturaleza y la calidad de vida de las personas son cuestiones inseparables.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de una sociedad no debería medirse exclusivamente por su crecimiento económico o su capacidad de generar riqueza, sino también por las condiciones de vida de sus habitantes, la equidad social y el impacto de las actividades productivas sobre el ambiente.

El planteo invita a reflexionar sobre cómo se utilizan los recursos naturales, quiénes reciben los beneficios de su explotación y qué consecuencias ambientales y sociales pueden generar determinadas decisiones.

Los desafíos ambientales de Argentina

El mensaje adquiere especial relevancia en un país donde existen debates permanentes sobre la explotación minera, los desmontes, la contaminación de los cursos de agua, la expansión de la frontera agropecuaria y el desarrollo de los hidrocarburos.

Argentina cuenta con una importante diversidad de ambientes y recursos estratégicos. Su aprovechamiento representa oportunidades económicas y productivas, pero también plantea la necesidad de establecer criterios de protección, planificación y sustentabilidad.

En ese sentido, la reflexión apunta a encontrar un equilibrio entre producción, crecimiento y conservación de los ecosistemas.

La continuidad del legado ambiental de Francisco

Las palabras de León XIV también se vinculan con el camino iniciado por su antecesor, el papa Francisco, quien convirtió el cuidado de la casa común en uno de los ejes de su pontificado.

En 2015, Francisco publicó la encíclica Laudato si’, un documento histórico que desarrolló el concepto de ecología integral, proponiendo comprender la crisis ambiental y las desigualdades sociales como problemáticas estrechamente relacionadas.

Posteriormente, en 2023, publicó Laudate Deum, donde profundizó su preocupación por la crisis climática y reclamó respuestas más concretas frente al deterioro ambiental.

La perspectiva de ambos documentos sostiene que no puede existir un verdadero desarrollo humano si se destruyen los ecosistemas de los que depende la vida.

Crecimiento económico y responsabilidad ambiental

El mensaje del Pontífice deja planteada una reflexión sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo aprovechar los recursos naturales sin comprometer el futuro.

La protección del agua, los bosques, los suelos y la biodiversidad no constituye solamente una cuestión ambiental, sino también una responsabilidad social y económica.

La idea de una ecología auténticamente humana propone, en definitiva, pensar el progreso más allá de los resultados económicos inmediatos, incorporando la dignidad de las personas, la justicia social y el cuidado de la naturaleza como dimensiones fundamentales del desarrollo.