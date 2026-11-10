Vanesa Bauducco y residentes del Hogar de Ancianos visitaron Radio María Juana para compartir sus actividades

En la mañana de la radio recibimos la visita de Vanesa Bauducco, integrante del equipo del Hogar de Ancianos de María Juana, quien llegó acompañada por residentes de la institución para compartir las distintas actividades que realizan y contar cómo transcurren sus días.

Durante la charla, los protagonistas pudieron hablar de sus experiencias, las propuestas recreativas y los momentos compartidos dentro del hogar, destacando la importancia de mantenerse activos, participar y generar espacios de encuentro.

Las actividades que se desarrollan en la institución buscan promover el bienestar de los adultos mayores, estimular sus capacidades, fortalecer los vínculos y ofrecer oportunidades para compartir experiencias, expresar sus intereses y disfrutar de cada jornada.

La visita también permitió acercar a la comunidad parte de la vida cotidiana del Hogar de Ancianos, poniendo en valor el trabajo de quienes acompañan a los residentes y la importancia de construir espacios donde el respeto, la compañía y la participación sean protagonistas.

Una mañana diferente, con historias, anécdotas y muchas ganas de compartir, que nos recuerda que siempre hay nuevos momentos para disfrutar y seguir aprendiendo.