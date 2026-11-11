Luis Zanco vivió la pasión de la Fórmula 1 en Brasil junto a su familia

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Luis Zanco, quien tuvo la oportunidad de viajar junto a su familia a Brasil para vivir desde las tribunas toda la emoción de la Fórmula 1.

La experiencia les permitió disfrutar de cerca de uno de los espectáculos deportivos más importantes del automovilismo mundial, con el color, el ruido de los motores y la pasión de miles de fanáticos que se reúnen cada año para acompañar a sus pilotos favoritos.

El escenario fue el tradicional circuito de Interlagos, en San Pablo, sede del Gran Premio de Brasil, un trazado histórico que forma parte de los grandes momentos de la categoría y que se caracteriza por su particular recorrido, sus desniveles y el entusiasmo de sus aficionados.

Durante la charla, Luis compartió detalles del viaje, la organización familiar y las sensaciones de poder observar en vivo a los autos de Fórmula 1, una experiencia muy diferente a seguir las carreras por televisión.

Una escapada familiar que combinó turismo, deporte y una pasión compartida por el automovilismo, dejando recuerdos que seguramente quedarán entre los momentos especiales vividos juntos.

La visita de Luis y su familia a Brasil fue el motivo de una charla en la radio para conocer desde adentro cómo se vive un Gran Premio de Fórmula 1.