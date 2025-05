El básquet de primera del Oeste Santafesino se encuentra en etapas de definiciones y en plena actividad

Atlético San Jorge y Americano se pusieron al día y Santa Paula y Atlético Sastre abrieron la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Apertura ACBOS. El “uruguayo” ganó su partido al igual que el “celeste” de Gálvez.

El martes por la noche se jugó el partido pendiente de la tercera fecha entre Atlético San Jorge y Americano de Carlos Pellegrini. El “uruguayo”, ya sin la conducción de Ariel Amarillo quien se desvinculó del equipo en común acuerdo con la dirigencia, venció a Americano de Carlos Pellegrini por 85 a 72 y continúa en la lucha por la ubicación en los playoff, ahora bajo las órdenes del entrenador interino Germán Boero.

Por otro lado, Santa Paula que marca el ritmo en el torneo Federal, también lo macró anoche tras vencer a Atlético Sastre 109 a 88 para escalar a la segunda colocación en la tabla general en busca de aferrarse al segundo escalón para los cruces de semifinales.

El resto de los partidos se juegan entre jueves y viernes: Atlético María Juana vs San Martín de Carlos Pellegrini va el viernes 21:30 horas al igual que Trebolense vs Juventud Unida de Cañada Rosquín. Mientras que el jueves, chocarán desde las 21:00 horas Ceci de Gálvez vs Atlético San Jorge.

Cabe destacar que el equipo de MAtía Fontanesi ya se aseguró el primer puesto para el cruce de semifinales. Esa instancia se jugará una vez finalizada la segunda fase del Apertura con los cuatro mejores equipos de la tabla general al mejor de tres juegos. Las semifinales comenzarían a jugarse el viernes 6 de Junio.

Te compartimos las posiciones del torneo: Atl. María Juana 23, Santa Paula 21, At. San Jorge 20, Americano-Juventud Unida- At. Sastre 18, Trebolense- Brown 17, San MArtín 16, Ceci 15