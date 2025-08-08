El CAEBA 238 de María Juana: una oportunidad educativa para jóvenes y adultos

En la mañana del programa Comunicándonos recibimos en el estudio de Radio María Juana a Elizabet Mándola, responsable zonal del Núcleo 1035, y a Sonia Domínguez, directora del CAEBA N° 238 de nuestra localidad. Ambas compartieron detalles sobre el funcionamiento de esta propuesta educativa que se desarrolla en distintos puntos de la provincia de Santa Fe y que ofrece una valiosa oportunidad para aquellas personas que desean completar su educación primaria siendo jóvenes o adultos.

Durante la entrevista, explicaron que CAEBA significa Centro de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, y que está destinado a mayores de 14 años que no han podido finalizar su educación primaria en la edad correspondiente. En el caso del CAEBA 238 de María Juana, el centro se encuentra activo, funcionando con compromiso y una matrícula estable, ofreciendo un espacio inclusivo y de acompañamiento a los alumnos.

Tanto Mándola como Domínguez coincidieron en destacar la importancia de esta política educativa que garantiza el derecho a la educación para todos, brindando herramientas que permiten a los estudiantes continuar luego con el nivel secundario o insertarse mejor en el mundo laboral.

Además, remarcaron el rol fundamental de los docentes que acompañan cada proceso de aprendizaje con dedicación, adaptando los contenidos a las realidades y tiempos de cada alumno.

Desde el CAEBA 238 invitan a toda persona interesada a acercarse, consultar e inscribirse. “Nunca es tarde para aprender y seguir creciendo”, afirmaron con entusiasmo. Esta propuesta representa un verdadero puente hacia nuevas oportunidades, promoviendo la inclusión, la igualdad y el acceso a una educación de calidad para todos los santafesinos.