El “Chupa” tuvo una buena cosecha en inferiores, Talleres y Defensores fue postergado

Atlético María Juana sumó importantes puntos en una nueva jornada de las divisiones inferiores de Primera B Zona Sur. Talleres y Defensores de Frontera fue postergado.

Los equipos “auriazules” se hicieron fuerte en el “Néstor Suppo” frente a La Hidráulica de la ciudad de Frontera consiguiendo 9 puntos de los 12 posibles en una jornada plagada de fútbol. Los chicos mostraron buen nivel de juego y lograron resultados positivos al vencer a su rival en octava 4 a 2, en sexta 3 a 2 y en novena se quedó con el juego por 1 a 0 porque el “rojo y negro” no presenta esta categoría. En tanto, que en séptima perdió por 3 a 1.

El “chupa” cierra el Clausura en condición de visitante ante San Martín de Angélica.

Por su parte, el encuentro entre Defensores de Frontera y Talleres fue postergado por lo que se reprogramará próximamente según el calendario dispuesto por la liga. Cabe destacar, que la “T” jugará la última fecha del Clausura en su casa frente a Sportivo Santa Clara.

Todos los resultados:

9ª división:

Atl. María Juana 1 – 0 La Hidráulica

Sp. Libertad 1 – 3 Brown

Def. Frontera – Talleres (POSTERGADO)

La Trucha FC 0 – 1 San Martín

Atl. Esmeralda 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 1 – 2 Florida

Sp. Santa Clara 3 – 0 Dep. Josefina

Posiciones: 30 Atl. María Juana, 30 Florida, 26 Brown, 25 Sp. Santa Clara, 24 B. Bochazo, 24 Zenón Pereyra F.C, 20 Talleres, 19 Def. Frontera, 15 San Martín, 9 Sp. Libertad, 9 Dep. Josefina

8ª división:

Atl. María Juana 4 – 2 La Hidráulica

Sp. Libertad 0 – 3 Brown

Def. Frontera – Talleres (POSTERGADO)

La Trucha FC 0 – 3 San Martín

Atl. Esmeralda 1 – 4 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 0 – 1 Florida

Sp. Santa Clara 0 – 0 Dep. Josefina

Posiciones: 32 Florida (campeón absoluto), 24 Zenón Pereyra F.C, 22 B. Bochazo, 22 Brown, 21 La Hidráulica, 19 Atl. María Juana, 17 Def. Frontera, 15 Talleres, 14 Dep. Josefina, 13 San Martín, 13 Sp. Santa Clara, 10 Atl. Esmeralda, 7 Sp. Libertad , 0 La Trucha

7ª división:

Atl. María Juana 1 – 3 La Hidráulica

Sp. Libertad 2 – 2 Brown

Def. Frontera – Talleres (POSTERGADO)

La Trucha FC 3 – 1 San Martín

Atl. Esmeralda 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 0 – 1 Florida

Sp. Santa Clara 0 – 2 Dep. Josefina

Posiciones: 26 La Trucha, 24 Florida, 22 Talleres-22 Dep. Josefina, 22 La Hidráulica, 20 San Martín, 17 Def. Frontera, 13 Zenón Pereyra F.C, 12 B. Bochazo, 11 Sp. Santa Clara, 11 Atl. Esmeralda, 10 Sp. Libertad, 9 Brown, 5 Atl. María Juana

6ª división:

Atl. María Juana 3 – 2 La Hidráulica

Sp. Libertad 2 – 1 Brown

Def. Frontera – Talleres (POSTERGADO)

La Trucha FC 0 – 2 San Martín

Atl. Esmeralda 2 – 0 Zenón Pereyra F.C.

B. Bochazo 0 – 1 Florida

Sp. Santa Clara 0 – 3 Dep. Josefina

Posiciones: 27 Florida (campeón Torneo Clausura), 22 Brown, 21 Atl. Esmeralda, 20 Sp. Santa Clara, 20 Dep. Josefina, 19 Def. Frontera, 17 Sp. Libertad, 17 La Hidráulica, 15 Atl. María Juana, 12 B. Bochazo, 10 San Martín, 9 La Trucha, 8 Zenón Pereyra F.C, 3 Talleres

Tabla General: 230 Florida (Campeón Absoluto), 166 Def. Frontera, 171 Brown, 161 B. Bochazo, 156 Atl. María Juana, 147 Dep. Josefina, 144 Sp. Santa Clara, 141 La Hidráulica, 136 Talleres, 128 Zenón Pereyra F.C, 95 Atl. Esmeralda, 94 San Martín, 82 Sp. Libertad, 75 La Trucha