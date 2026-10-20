El Cine Club de la Sociedad Italiana presenta una noche de terror con “La noche del demonio”

El Cine Club de la Sociedad Italiana invita a los amantes del cine de terror a disfrutar de una nueva función este jueves 22 de octubre, a las 21:30, con la proyección de La noche del demonio, una película que promete suspenso, sustos y una historia vinculada al universo sobrenatural de la saga Insidious.

La propuesta invita a vivir la experiencia del cine en pantalla grande, con una historia que combina terror sobrenatural y drama familiar.

La película sigue a Gemma, una joven madre que vive con su hija en la casa donde creció y descubre que tiene la capacidad de viajar al Más Allá, un reino purgatorial habitado por almas perdidas. Sin embargo, su habilidad esconde un peligro: puede ingresar a ese mundo, pero también traer de regreso a sus habitantes. Cuando las fuerzas demoníacas descubren su poder, el mundo de los vivos se convierte en escenario de una amenaza cada vez mayor.

La dirección está a cargo de Jacob Chase y el elenco está integrado por Amelia Eve, Lin Shaye, Brandon Perea y Laura Gordon. La producción estadounidense pertenece al género de terror y tiene una duración de 106 minutos.

Entradas y horarios

La función se realizará este jueves 22 de octubre, a las 21:30, en el Cine Club de la Sociedad Italiana.

Entrada general: $5.000.

Socios: $4.000.

Una nueva oportunidad para disfrutar del cine en la pantalla grande y compartir una noche de terror con el Cine Club de la Sociedad Italiana.