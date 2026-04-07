El Cine Club de Sociedad Italiana presenta “Bugonia”, una propuesta impactante y provocadora

La Sociedad Italiana de María Juana vuelve a apostar por el cine de calidad con una nueva función de su ya consolidado Cine Club Sitaliana. Bajo el lema “El cine… en el cine”, la institución invita a la comunidad a disfrutar de una experiencia distinta con la proyección de la película Bugonia, un film que promete sorprender, incomodar y generar debate.

Dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone junto a Jesse Plemons, la película se sumerge en un relato inquietante donde dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a la directora ejecutiva de una poderosa empresa, convencidos de que se trata de una alienígena con intenciones de destruir la Tierra. Con una trama extrema, el film pone en evidencia los peligros de los discursos cerrados, los algoritmos y las creencias que se retroalimentan sin espacio para el razonamiento.

Con una duración de 118 minutos y clasificación para mayores de 16 años, Bugonia se inscribe dentro de los géneros thriller y ciencia ficción, destacándose además por la intensidad de sus actuaciones y la impronta estética característica de Lanthimos. La interpretación de Emma Stone vuelve a ser uno de los puntos más altos, en una colaboración que sigue explorando los límites del cine contemporáneo.

La película ha tenido un importante recorrido en festivales y premiaciones internacionales, con nominaciones en los Premios Oscar 2025, Premios Globos de Oro 2025 y Premios BAFTA 2025, además de competir por el León de Oro en el Festival de Venecia 2025. También fue reconocida en los Premios del Cine Europeo, donde obtuvo el galardón a Mejor Maquillaje y Peluquería.

La función se llevará a cabo el viernes 10 de abril a las 21:30 horas. Las entradas tendrán un valor de $4000 para el público en general y $3000 para socios.

Una nueva oportunidad para disfrutar del mejor cine en pantalla grande, con una propuesta única que invita a reflexionar y debatir.